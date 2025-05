Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken-Burbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Mittwoch, den 07.05.2025, um 20:40 Uhr, entzog sich der Fahrer eines silber/grauen Chrysler einer Verkehrskontrolle in der Heinrich-Barth-Straße, 66115 Saarbrücken. Im weiteren Verlauf befuhr der Fahrer mit seinem PKW die Straße Am Krenzelsberg über einen Fußgänger-Verbindungsweg linksseitig am Dienststellengebäude vorbei in Richtung Kreisverkehr Hochstraße / Helgenbrunnen. Von dort fuhr der Fahrer weiter über den dortigen Gehweg nach links in Richtung Bergstraße. Dabei wurde ein Begrenzungspfosten auf dem Fußgängerweg beschädigt.

Mögliche Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden. Ebenso könnten während der Fahrt Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise gefährdet worden sein. Auch diese werden gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell