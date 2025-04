Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Ein Verkehrsunfall und mehrere Pannenfahrzeuge verursachen erheblichen Stau auf der BAB 620

Saarbrücken (ots)

Am 08.04.25 kam es gegen 07:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 620 in Fahrtrichtung Saarlouis in Höhe der Anschlussstelle Klarenthal. Hierbei befuhr ein unbeteiligtes Fahrzeug zunächst die rechte Fahrspur. Aufgrund eines Pannen-Pkw´s, welcher unmittelbar hinter der Auffahrt Klarenthal neben der rechten Fahrspur stand, fuhr das Fahrzeug innerhalb seiner Fahrspur etwas nach links um den Pannen-Pkw passieren zu können. Aufgrund dessen bremste der auf der linken Fahrspur folgende Van, welcher durch einen 22-jährigen Mann aus Auersmacher geführt wurde, etwas ab, da dieser mit einem Spurwechsel rechnete. Ein 23-jähriger Saarbrücker, welcher sich mit seinem Kleinwagen hinter dem Van befand bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Van auf. Aufgrund der Endstellung der verunfallten Fahrzeuge auf der linken Fahrspur und des Pannen-Pkw´s neben der rechten Fahrspur waren in der Folge beide Fahrspuren nicht mehr befahrbar. Es kam zu einer Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Saarlouis, wodurch sich rasch, auch aufgrund des Berufsverkehrs, ein langer Rückstau bildete. Zwischenzeitlich erstreckte sich der Rückstau über 8 km bis hinter die Anschlussstelle St. Arnual. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt, welche zur weiteren Untersuchung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht wurde. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der bislang nicht beziffert werden kann, wobei ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Hinsichtlich der Räumung der Richtungsfahrbahn kam erschwerend hinzu, dass innerhalb des Rückstaus zwei weitere Fahrzeuge mit einer Panne liegen blieben und nicht mehr fahrbereit waren. So mussten letztlich vier Fahrzeuge durch Abschleppdienste von der Autobahn entfernt werden, wodurch die Fahrbahn erst gegen 10:15 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell