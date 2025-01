POL-KLE: Emmerich - Außenspiegel bei abgestellten Pkw beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (26. Januar 2025), 15:00 Uhr und Montag (27. Januar 2025), 09:00 Uhr kam es an der Oelstraße in Emmerich zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus diesen entwendeten die Täter u.a. eine ...

