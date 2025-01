Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet: Die Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Montag (27. Januar 2025) kam es zwischen 17:00 Uhr und 18:45 Uhr an der Edith-Stein-Straße in Geldern zu einem Einbruch. Dabei verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses und beschädigten dort ein Fenster. Durch das beschädigte Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zum Gebäude, durchsuchten dort mehrere Räume und entwendeten eine Goldkette sowie eine Schmuckschatulle.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell