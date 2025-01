Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fenster beschädigt: Wertgegenstände aus Wohnung entwendet

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (26. Januar 2025), 15:00 Uhr und Montag (27. Januar 2025), 09:00 Uhr kam es an der Oelstraße in Emmerich zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Aus diesen entwendeten die Täter u.a. eine Kaffeemaschine, eine Herdplatte sowie ein ca. 20m langes Stromkabel.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

