POL-MR: Marburg: Mehrere kleine Waldbrände - Zeugensuche

Polizei und Feuerwehr rückten in den vergangenen Tagen mehrfach zu kleineren Waldbränden aus. Zunächst kam es am Samstag, 10, Mai zu einem entsprechenden Einsatz. Zeugen meldeten in der Verlängerung der Straße Alter Kirchhainer Weg gegen 19 Uhr brennendes Laub auf einer Böschung. Die Feuerwehr löschte den Brand, ein Schaden entstand nicht. Am Dienstag, 13. Mai, meldeten Zeugen gegen 15.10 Uhr im Waldgebiet in der Gemarkung "Schächterskopf" drei kleine Feuer, die Sträucher, Büsche und auf dem Boden liegendes Laub und Holz beschädigten. Insgesamt brannte eine Fläche von etwa 30 x 60 Quadratmeter, bevor die Feuerwehrkräfte dem Ganzen ein Ende setzten. Ein ganz ähnliches Schadensbild ergab sich am Mittwoch, 14. Mai, in der Verlängerung der Dürerstraße. Dort brannte gegen 12.10 Uhr ein schmaler Streifen in einer Länge von etwa 20 Metern an einem Hang. Auch hier fingen stehende Bäume kein Feuer, der Schaden entstand am Boden. Die Feuerwehr löschte auch hier.

Die Kriminalpolizei in Marburg hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Brandursachen übernommen. Ein möglicher Zusammenhang der Vorfälle wird dabei geprüft. Die Ermittler suchen Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen an den genannten Orten aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

