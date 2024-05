Coesfeld (ots) - Eine 47-jährige Autofahrerin aus Coesfeld kam am 20.05.2024, gegen 20.00 Uhr, in einer Linkskurve auf der B474 in Rosendahl, Holtwick von der Fahrbahn ab, kam ins Schleudern und blieb auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sie sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei ...

