POL-MR: Streit eskaliert + Backstein ins Fenster geworfen + Backstein ins Fenster geworfen + Scheiben eingeschlagen + Diebe am stillgelegten Kieswerk

Marburg- Ockershausen: Streit eskaliert

Ein 49-jähriger Marburger sprach am Samstag, 17. Mai, zwei unbekannte Männer auf die Parksituation ihres PKW in der Stiftstraße an. Die Männer taten dies zunächst ab, kamen aber wenig später wieder auf den Marburger zu. Der daraufhin entstehende Streit führte dazu, dass einer der beiden Männer gegen 17.55 Uhr den Marburger mit Pfefferspray besprühte. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten, bei denen es sich eventuell um Libanesen handeln soll. Einer von ihnen ist etwa 23 Jahre alt und 180cm groß. Er ist dünn, hat kurze, dunkle Haare und trug eine braune, eckige Sonnenbrille. Der zweite war ebenfalls etwa 180cm groß, Mitte bis Ende 20, mit einer kräftigen, sportlichen Figur. Er trug seine dunklen, etwas längeren Haare zurückgegelt und hatte eine graue Jogginghose und braune Crocs an. Bei dem PKW handelt es sich um einen silberfarbenen Opel Kleinwagen älteren Baujahres. Eine RTW-Besatzung half dem 49-Jährigen vor Ort beim Auswaschen der Augen, ein Transport in eine Klinik war nicht notwendig. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Stadtallendorf-Schweinsberg: Backstein ins Fenster geworfen

Zwei unbekannte Jugendliche warfen am Samstag, 17. Mai, gegen 19.50 Uhr einen Backstein in das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Weidenhausen und verursachten damit einen etwa 150 Euro hohen Schaden. Die zwei sind etwa zwischen 14 und 16 Jahre alt und 150 bis 160cm groß und haben ein "südländisches" Erscheinungsbild. Einer trug ein rotes T-Shirt und eine schwarze Brille, der andere trug ein hellblaues T-Shirt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Reifen an Mazda zerstochen

In der Sudetenstraße zerstachen Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, 18. Mai, die vier Reifen eines geparkten schwarzen Mazda 6, der dort seit Samstagabend, 21 Uhr, geparkt stand. Den etwa 600 Euro hohen Schaden stellte der Halter morgens gegen 9 Uhr fest. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Scheiben eingeschlagen

Am vergangenen Wochenende (16. Bis 18. Mai) schlugen Diebe an mehreren Autos eine Scheibe ein um an Diebesgut zu gelangen. Damit verursachten sie jeweils Schäden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Aus einem grauen VW Polo, der zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 11.15 Uhr, in der Straße Afföllerwiesen parkte, entwendeten sie dabei einen Rucksack. Darin enthalten war mitunter ein Laptop, andere technische Gegenstände und Kleidung im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro enthalten. Im Marburg-Mall-Parkhaus in der Gutenbergstraße gingen die Diebe leer aus, als sie zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, eine schwarze Mercedes A-Klasse durchsuchten. Im gleichen Parkhaus fanden sie zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sontag, 9.30 Uhr, eine Sonnenbrille, eine Gleitsichtbrille und 50 Euro in einem weißen Nissan Qashqai. Im City-Parkhaus in der Universitätsstraße versuchten Diebe zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, an einem schwarzen BMW X5 ihr Glück. Offenbar befanden sich darin aber keine brauchbaren Gegenstände, so dass die Diebe ohne Beute flüchteten.

Die Kriminalpolizei prüft mögliche Zusammenhänge der Taten und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain- Niederwald: Diebe am stillgelegten Kieswerk

Auf dem Gelände des stillgelegten Kieswerks in der Hindenburgstraße waren am vergangenen Wochenende Diebe unterwegs. Zwischen Freitag und Sonntag brachen sie zwei Trafohäuschen und die Tür zu einem ehemaligen Aufenthaltsraum auf und verursachten dadurch einen etwa 1.000 Euro hohen Schaden. Im Raum fanden sie nichts, aus den Trafohäuschen entwendeten sie Starkstromkabel im Wert von etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

