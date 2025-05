Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Voller Erfolg - Viele Gäste beim Brandschutztag in Drevenack

Hünxe (ots)

Am 1. Mai haben die Einsatzkräfte der Einheit Drevenack auch in diesem Jahr wieder zum Brandschutztag eingeladen. Bei bestem Wetter erwarteten die kleinen und großen Gäste in und um die Feuerwache an der Alten Marienthaler Straße viele Highlights.

Pünktlich um 11 Uhr ging's los. Direkt am Eingang des Geländes wartete die Jugendfeuerwehr mit ihren Wasserspielen auf die Kinder. Bei sonnigen 28 Grad ging es richtig rund: Jeder durfte einmal mit einem Strahlrohr auf ein Holzhaus zielen. Gleich nebenan konnte man sogar ein echtes Feuer löschen: Die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr haben den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher gezeigt. Dafür haben sie einen gasbetriebenen Feuerlöschtrainer benutzt.

Im benachbarten Pavillon sorgten zwei Mädchen dafür, dass die Kinder ein unverwechselbares Aussehen bekamen. Beim Kinderschminken waren Prinzessin und Löwe die absoluten Favoriten. Die Hüpfburg, die in diesem Jahr besonders groß ausfiel, war bis in den späten Nachmittag ein echter Anziehungspunkt für die Kleinen. Als musikalische Begleitung hat zuerst der Kinderkirchenchor mit seiner Musik viele Leute zum Lächeln gebracht. Anschließend übernahmen Frederic & Paul als Singer-/ Songwriter-Duo das Mikrofon.

An den beiden großen Feuerwehrfahrzeugen blieben viele stehen. Egal ob Technikinteressierte oder Fotojäger - die Kameradinnen und Kameraden beantworteten viele Fragen oder halfen beim Erinnerungsfoto. Gleich dahinter gab es leckeres Essen vom Grill und eine große Auswahl an Getränken. Mittags war die große Kuchen- und Tortenauswahl bei den Besucherinnen und Besuchern besonders gefragt.

Danke, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind und unseren Brandschutztag besucht haben. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr und darauf, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis bald!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell