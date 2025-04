Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Geplatzter Hydraulikschlauch verursacht Ölspur

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Bucholtwelmen wurden am 28. April 2025 um 22:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Weseler Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Hydraulikschlauch an einem Auflieger eines Schwertransportes geplatzt und hatte eine etwa 500 Meter lange Ölspur verursacht. Die Bereitschaft des Ordnungsamtes der Gemeinde Hünxe war bereits vor Ort und alarmierte aufgrund der Örtlichkeit die Feuerwehr zur Unterstützung nach. Die Einsatzkräfte sperrten die betroffene Fahrspur mit Unterstützung der Polizei ab. Großflächige Ölflecken wurden mit Bindemittel abgestreut, um eine Ausbreitung in den Grünstreifen zu verhindern. Anschließend wurde die Einsatzstelle an eine Fachfirma übergeben, die mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt wurde.

Der Einsatz war nach ca. zweieinhalb Stunden beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell