Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Steinfurt (ots)

Am Montagabend (14.04.) ist die Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Bachstraße/Burgstraße gerufen worden.

Eine 18-jährige Mettingerin fuhr gegen 22.50 Uhr auf der Bachstraße in Richtung Burgstraße. Im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße wollte sie geradeaus über die Kreuzung in Richtung Burgstraße weiterfahren. Dabei übersah sie nach ersten Ermittlungen einen 19-jährigen Motorradfahrer, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Recker Straße fuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Ibbenbürener wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 22.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell