Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrecher auf frischer Tat ertappt, zwei Beschuldigte in U-Haft

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei Ibbenbüren hat in der Nacht zu Donnerstag (10.04.25) zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die beiden Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft. Gegen 03.00 Uhr nachts erhielt die Leitstelle der Polizei einen Notruf. Der Inhaber eines Elektrogeschäfts an der Mettinger Straße hatte eine unbekannte Person in seinem Geschäft festgestellt. Als die Streifenwagenbesatzung am Einsatzort eintraf, flüchtete ein Unbekannter aus dem Ladengeschäft. Auf der Flucht ließ er einige Gegenstände zurück. Kurz darauf konnte er auf dem Parkplatz festgenommen werden. Darüber hinaus nahmen die Beamten einen weiteren Tatverdächtigen fest, der offenbar Schmiere gestanden hatte. Die Polizeibeamten stellten mehrere Geldtaschen mit einem hohen vierstelligen Bargeldbetrag sicher, die der flüchtende Beschuldigte zuvor zurückgelassen hatte. Dieses Geld konnte als Tatbeute identifiziert werden. Die beiden Beschuldigten - ein 40- und ein 44-Jähriger aus Ibbenbüren - wurden festgenommen. Beide sind polizeilich bekannt und waren bereits wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden. Am Freitag (11.04.25) wurden die Männer dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete U-Haft an.

