Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand eines Müllcontainers, Zeugen entdecken das Feuer

Steinfurt (ots)

Am Samstag (12.04.) sind Polizei und Feuerwehr zum Brand eines Müllcontainers an die Straße Drakenkamp gerufen worden. Eine Zeugin hörte gegen 23.35 Uhr Knallgeräusche und entdeckte kurz darauf den qualmenden Container, der am Straßenrand abgestellt war. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wir auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

