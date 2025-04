POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Elektro-Fachhandel - Tablet und Staubsauer gestohlen

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag (11.04.) bis Samstag (12.04.) an der Rahestraße einen Ford Transit aufgebrochen und daraus Werkzeugmaschinen entwendet. Das Fahrzeug wurde am Freitagabend gegen 23.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 24 geparkt. Ein Zeuge bemerkte am frühen Samstagmorgen gegen 02.40 Uhr das beschädigte Fahrzeug und ...

