POL-ST: Lienen, Kontrolle von Kradfahrern - 60 Motorräder kontrolliert, 21 Verstöße festgestellt

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt an der Straße Lange Water verschafft. In der Zeit zwischen Freitag (12.04.25), 12.00 Uhr und Samstag (13.04.25), 16.00 Uhr, hebelten die Unbekannten der Spurenlage zufolge ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude, das in der Nähe der Kreuzung mit dem Vennweg liegt. ...

