Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Kfz-Werkstatt - Werkzeug und Bargeld gestohlen

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben sich Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt an der Straße Lange Water verschafft.

In der Zeit zwischen Freitag (12.04.25), 12.00 Uhr und Samstag (13.04.25), 16.00 Uhr, hebelten die Unbekannten der Spurenlage zufolge ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude, das in der Nähe der Kreuzung mit dem Vennweg liegt.

Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen. In einem Büro öffneten die Täter gewaltsam einen Safe und leerten eine Geldkassette. Sie stahlen eine Power- Bank für Autobatterien, einen Laptop der Marke Lenovo, eine Akku-Flex, einen Akku-Bohrer sowie Bargeld in dreistelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell