POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots) - Am Mittwoch (09.04.) gegen 13.10 Uhr ist an der Matthiasstraße im Bereich des Busbahnhofs ein roter Ford Fiesta durch einen Fußgänger beschädigt. Die Fahrerin des Fiesta befuhr die Matthiasstraße in Richtung Poststraße. In Höhe der Hausnummer 20 querte der Fußgänger, zwischen zwei wartenden Bussen, die Fahrbahn. Dabei lief der Fußgänger gegen ...

mehr