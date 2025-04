Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fußgänger beschädigt Außenspiegel eines Pkw

Rheine (ots)

Am Mittwoch (09.04.) gegen 13.10 Uhr ist an der Matthiasstraße im Bereich des Busbahnhofs ein roter Ford Fiesta durch einen Fußgänger beschädigt. Die Fahrerin des Fiesta befuhr die Matthiasstraße in Richtung Poststraße. In Höhe der Hausnummer 20 querte der Fußgänger, zwischen zwei wartenden Bussen, die Fahrbahn. Dabei lief der Fußgänger gegen den rechten Außenspiegel des Pkw, der dabei beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Fußgänger ging weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Ob er verletzt wurde, ist zurzeit nicht bekannt. Der Mann wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Er ist etwa 1,85 Meter groß und hat braune kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeanshose. Der Fußgänger war in Begleitung einer jüngeren blonden Frau. Die Polizei bittet den Fußgänger sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich bei der Polizeiwache Rheine, Telefon 05971/938-4215 zu melden.

