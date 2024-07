Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schockanrufer ergaunern Bargeld; Schwelbrand: Vier Verletzte durch Rauchgas, Unfallbeteiligte gesucht: Jugendlicher stürzte von Rad und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfallbeteiligte gesucht: Jugendlicher stürzte von Rad - Rodgau/Dudenhofen

(fg) Nach einem Unfall am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Straßen "An der Luthereiche" / Hügelstraße, bei dem ein 16-Jähriger von seinem Rad fiel und sich Verletzungen zuzog, sucht die Polizei eine 40 bis 45 Jahre alte Unfallbeteiligte. Diese soll gegen 7.45 Uhr auf der Straße "An der Luthereiche" unterwegs gewesen sein. Der 16-Jährige befuhr die Hügelstraße und beabsichtigte nach rechts abzubiegen. Hierbei erachtete der Radler die Straße offenbar für zu eng und führte eine Vollbremsung durch, um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern. Er fiel über die Lenkstange und verletzte sich; durch den Sturz ging zudem seine Brille zu Bruch. Nach den Angaben des Radlers habe es einen kurzen Kontakt mit dem Auto gegeben. Die Fahrerin des dunklen Kleinwagens soll sich noch nach dem Gesundheitszustand des gestürzten Jugendlichen erkundigt haben, ehe sie davonfuhr. Sie hatte eine schlanke Statur, rötliches Haar und zwei Piercings an der Oberlippe sowie eines an der Unterlippe. Der 16-Jährige wurde durch Rettungssanitäter untersucht und erstversorgt. Anschließend kam er für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699.

2. Zwei E-Bikes geklaut: Abtransport durch Auto mit MTK-Kennzeichen - Dietzenbach

(lei) Fahrraddiebe sind am frühen Donnerstagmorgen in eine Tiefgarage in der Adolph-Kolping-Straße eingedrungen und haben zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Nun bittet die Polizei um weitere Hinweise zu ihnen sowie zu einem Fahrzeug, mit dem die Langfinger die Räder weggeschafft hatten. Ein Zeuge hatte die Ordnungshüter gegen 0.50 Uhr verständigt und mitgeteilt, dass gerade zwei Personen in der Tiefgarage zugange waren und kurz darauf wieder rauskamen. Anschließend fehlten die beiden Bikes im Wert von über 6.000 Euro aus einer Einzelgarage. Zuvor hatte einer der beiden zunächst das Tiefgaragentor und danach die Einzelgarage gewaltsam aufgehebelt, um an die Beute zu kommen. Sein Komplize fuhr dann mit einem weiß/silbernen Kastenwagen mit MTK-Kennzeichen in die Tiefgarage, ehe beide mit dem Fahrzeug, der einem Opel Combo ähnlich sah, davonfuhren. Einer der beiden hatte eine kräftige Figur und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit dunklen Klamotten und einer Basecap. Weitere Hinweise zu dem Duo und ihrem Fahrzeug nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

3. Schockanrufer ergaunern Bargeld - Langen

(jm) Schockanruf: Dreiste Betrüger ergaunerten am Mittwochnachmittag Bargeld von einer Rentnerin aus Langen. Zuvor rief ein Mann bei der Seniorin an und log ihr vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern verursacht hätte. Damit die Tochter nicht in eine Justizvollzugsanstalt kommt, müsse eine hohe Kaution bezahlt werden. Die Täter brachten schließlich die Langenerin dazu, gegen 18 Uhr Bargeld im Bereich einer Haltestelle in der Annastraße (80er-Hausnummern) an einen etwa 30 Jahre alten und 1,80 Meter großen Abholer mit schlanker Statur zu übergeben. Der Mann hatte eine Tätowierung am Arm und trug ein dunkles T-Shirt sowie eine blaue Jeanshose. Die Ordnungshüter weisen einmal mehr darauf hin, dass die echte Polizei am Telefon niemals Bargeld oder Wertsachen fordert. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Annastraße sowie Nordendstraße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei einmal mehr:

4. Schwelbrand: Vier Verletzte durch Rauchgas - Langen

(lei) In der August-Bebel-Straße hat ein Schwelbrand am Donnerstagmorgen Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. In den Räumlichkeiten eines Catering-Unternehmens kam es um kurz nach halb sieben offenbar zu einem Schwelbrand im Bereich eines Stromkastens, so die ersten Erkenntnisse. Durchgeschmorte Kabel führten dazu, dass sich Rauch entwickelte, der sich anschließend im Haus verteilte. Ein Mitarbeiter des Unternehmens sowie drei weitere Personen in den darüberliegenden Wohnungen kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Als Ursache für den Brand, bei dem etwa 500 Euro Sachschaden entstanden ist, vermutet die Polizei derzeit einen technischen Defekt.

Offenbach 11.07.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

