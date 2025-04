POL-ST: Lengerich, Diebstahl aus Firmenwagen - Werkzeugmaschinen entwendet

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Freitag (11.04.) auf Samstag (12.04.) haben Unbekannte das Schiebefenster eines Citroen Jumper gewaltsam geöffnet und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der Firmenwagen wurde am Freitag gegen 20.45 Uhr am Grünen Weg, zwischen Hansaring und Bismarckstraße abgestellt. Am Samstagmorgen entdeckte der Fahrer des Wagens den Schaden und informierte die Polizei. Nach ersten Ermittlungen ...

