Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Parkrempler war der Führerschein weg

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Parkremplers wurde eine Polizeistreife am frühen Sonntagmorgen auf eine Autofahrerin in der Steinstraße aufmerksam. Das Gute: Weder an dem geparkten Auto noch an dem Fahrzeug der 31-Jährigen konnte ein Schaden festgestellt werden. Das Schlechte: Den Polizisten fiel auf, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bescheinigte der Fahrerin einen Pegel von über 1,4 Promille. Das Ergebnis: Die Ordnungshüter stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein der 30-Jährigen sicher und nahmen die Frau mit zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Sie muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen. |kfa

