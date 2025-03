Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch missglückt

Jena (ots)

Durch eine Zeugin wurde am Montagvormittag festgestellt, dass an zwei Fenstern sowie einer Tür einer Firma in der Löbstedter Straße Spuren zu sehen waren, welche den Rückschluss auf einen Einbruchsversuch zuließen. Der Tatort wurde durch die Beamten aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe.

