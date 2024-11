LPI-EF: Jackendiebstahl

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen sprengte eine bisher unbekannte Person kurz vor 07:00 Uhr in der Bebelstraße einen Zigarettenautomaten. Der Täter gelangte so an mehrere Zigarettenpackungen und eine noch unbekannte Menge an Bargeld. Anschließend flüchtete dieser mit seiner Beute in Richtung Breitscheidstraße vom Tatort. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall ...

