LPI-EF: Suche nach Tatort zur Entwendung einer Kabeltrommel in Erfurt

Sömmerda (ots) - Am Freitagmittag missachtete in Sömmerda ein 67 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Renault den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines VW Transporters an der Einmündung des Parkweges in die Bahnhofstraße. Der Unfallverursacher ließ beim Linksabbigen den Transporter im Gegenverkehr nicht passieren, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Bei der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des Verursachers Alkoholgeruch festgestellt werden, wobei ein Test 1,18 Promille ...

