Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall unter Alkohol

Sömmerda (ots)

Am Freitagmittag missachtete in Sömmerda ein 67 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Renault den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines VW Transporters an der Einmündung des Parkweges in die Bahnhofstraße. Der Unfallverursacher ließ beim Linksabbigen den Transporter im Gegenverkehr nicht passieren, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Bei der Unfallaufnahme konnte in der Atemluft des Verursachers Alkoholgeruch festgestellt werden, wobei ein Test 1,18 Promille ergab. Daher musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von je 2500,- EUR, wobei der Renault abgeschleppt werden musste, da er nicht mehr fahrbereit war. Gegen den Unfallverursacher wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (FR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell