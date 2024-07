Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkohol, Cannabis und Mobiltelefon führen zum Verkehrsunfall

Schifferstadt (ots)

Gleich mit einer Flut an verbotenen Dingen, war am Dienstagabend, den 30.07.2024, ein 29-Jähriger mit seinem Auto in Schifferstadt unterwegs. Als die Polizeiinspektion Schifferstadt zu einer Unfallaufnahme ausrückte, trafen sie auf eben den 29-Jährigen, welcher vor Ort angab, dass er durch das Nutzen seines Mobiltelefons derart abgelenkt war, dass er zwei geparkte Autos beschädigt habe. Schnell wurde den Beamten klar, dass nicht nur das Mobiltelefon zum Unfall beigetragen hatte. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest, zeigte das Gerät einen Wert von 2,00 Promille an. Dem nicht genug, räumte der Fahrer ein, auch Cannabis konsumiert zu haben. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 EUR.

