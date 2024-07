Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrszeichen auf Straße gelegt

Rödersheim-Gronau (ots)

Unbekannte legten in der Nacht von Dienstag, 30.07.2024, auf Mittwoch, 31.07.2024, ein Verkehrszeichen samt Metallstange auf die Straße am Ortseingang von Rödersheim nach Assenheim. Zwei Verkehrsteilnehmer erkannten das Hindernis zu spät und fuhren über das Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

