Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer ohne Führerschein leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch gegen 10.15 Uhr war ein 18- Jähriger aus Marl mit seinem Auto auf dem Flaesheimer Damm in Richtung Hullerner Straße unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam der Mann von der Straße ab und überschlug sich hierbei mit seinem Fahrzeug. Er wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen ergaben, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Das Auto, an dem ein geschätzter Sachschaden von 6000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Weiterhin entstand Flurschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell