Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Unbekannte Täter stehlen Bargeld aus Tankstelle, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls aus einer Tankstelle an der Carl-Benz-Straße in der Nacht zu Samstag (12.04.25) um kurz nach 03.00 Uhr. Die Täter konnten flüchten. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. In der Nacht betraten zwei unbekannte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer von ihnen hatte laut Zeugenaussage einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand. Der Angestellte der Tankstelle befüllte gerade die Kühlung und konnte die Unbekannten beobachten. Die Täter öffneten auf bisher unbekannte Art und Weise die Kasse und entnahmen Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Nach dem Diebstahl flüchteten die Unbekannten, den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit ein oder zwei Rollern. Der Angestellte rief die Polizei. Die Polizei fahndete nach den nach den Tätern, jedoch ohne Erfolg. Die Personen werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug eine Motorradkombi, einen Motorradhelm sowie Handschuhe. Der zweite Täter, ebenfalls ein Mann, war ähnlich alt und groß. Er trug einen dunklen Hoodie und war mit der Kapuze sowie einem Tuch oder einer Sturmmaske maskiert. Diese Person trug den waffenähnlichen Gegenstand mit sich. Die Polizei ermittelt zu diesem Diebstahl. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell