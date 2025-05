Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand auf der BAB A7, Höhe TuR Großenmoor

Burghaun. Auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz, Höhe der Tank- und Rastanlage Großenmoor, kam es am Donnerstag (29.05.) gegen 11:30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand wegen eines technischen Defekts. Ein 59-Jähriger Fahrer aus Kassel war mit seinem VW in südlicher Fahrtrichtung unterwegs, als er Höhe Großenmoor auf einmal ein lautes Geräusch aus dem Motorraum hörte. Besorgt hielt er auf dem Standstreifen an und konnte sein Fahrzeug gerade noch verlassen, bevor dunkler Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand. Durch das schnelles Eintreffen der 20 Kameraden der Feuerwehr Niederaula konnte der Brand zügig gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzenden Bewuchs verhindert werden.

Personen wurden nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und der Fahrbahndecke in Höhe von circa 15.000 Euro.

Wegen der Löscharbeiten und der entstehenden Sichtbehinderung mussten zwei der drei Fahrspuren der Autobahn für ca. eine Stunde gesperrt werden. Dadurch kam es für die Verkehrsteilnehmer zu längeren Wartezeiten im Rückstau. Gegen 13:00 Uhr wurde die Autobahn wieder auf allen Fahrspuren frei gegeben.

