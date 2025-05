Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht - Bedrohung an Haltestelle

Jena (ots)

Zu einer Bedrohung von Jugendlichen ist es am Donnerstagabend an der Endhaltestelle der Straßenbahn in der Hugo-Schrade-Straße gekommen. Gegen 17:45 Uhr trafen ein 14- und ein 16-Jähriger auf zwei ihnen bekannte Mädchen, die ebenfalls im jugendlichen Alter waren. Der 14-Jährige drohte plötzlich den Mädchen mit einem Messer in der Hand. Drei mutige Jugendliche bekamen die Handlung mit und versuchten deeskalierend auf den Aggressor einzureden. Dies führte dazu, dass er nun mit dem Messer in Richtung der Drei zeigte. Nachdem auch diese bedroht worden sind, flüchteten die beiden Täter, aber auch die beiden Mädchen. Die hinzugerufene Polizei konnte die Drohenden aufgreifen und dem entsprechenden Strafverfahren zuführen. Die beiden Mädchen sind jedoch bislang unbekannt geblieben und werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Diese ist unter 03641 81-0 oder auch per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu erreichen. Auch über weitere Zeugenaussagen ist die Polizei dankbar. Für eine Zuordnung bitte immer das Aktenzeichen mit angeben (0131673/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell