LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots) - Am Donnerstagvormittag stellte ein 56-jähriger Weimarer fest, dass jemand versucht hatte, sein Moped zu entwenden. Vermutlich in der zurückliegenden Nacht hat sich ein Unbekannter an dem Zweirad zu schaffen gemacht. Er scheiterte jedoch am Lenkradschloss. So entstand zwar Sachschaden an dem Gefährt, es war aber noch da. Lediglich das Kennzeichen dessen ist verschwunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr