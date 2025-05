Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Grillunfall - Zwei junge Männer verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten (OT Wingershausen) - Am Mittwoch (28.05.), gegen 21.30 Uhr, versuchte ein 25-Jähriger aus Schotten offenbar, einen Holzkohlegrill mit Hilfe von Benzin aus einem Kanister zu entzünden. Durch den Brandbeschleuniger fing zunächst die Kleidung des Mannes sowie die umliegende Grünfläche Feuer. Der Brand der Bekleidung des 25-Jährigen ging weiterhin auch auf einen 24-Jährigen aus Schotten über, der sich in unmittelbarer Nähe befand und entzündete auch dessen Kleidung. Ein Nachbar wurde auf den Vorfall aufmerksam und konnte die Personen und den Brand mit einem Feuerlöscher ablöschen. Der 25-Jährige wurde aufgrund seiner Brandverletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 24-Jährige wurde zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Durch eine Streife der Polizeistation Lauterbach wurden die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang der Ereignisse eingeleitet. An dieser Stelle verweist das Polizeipräsidium Osthessen in Anbetracht der beginnenden Grillsaison dringend auf die Einhaltung der allgemein bekannten Sicherheitsvorkehrungen beim Benutzen von Grillgeräten jedweder Art. Insbesondere das Verwenden von flüssigen Brandbeschleunigern ist absolut zu unterlassen, wie der vorliegenden Fall eindringlich zeigt.

Polizeistation Lauterbach - POK Reimer)

