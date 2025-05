Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Dieb entwendet unter anderem Lebensmittel und flüchtet

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Am Samstag (24.5.) gegen 18.30 Uhr erbeutete ein bislang unbekannter Dieb unter anderem Lebensmittel im Wert von rund 130 Euro aus einem Supermarkt in der Straße "In der Altstadt" und schaffte es nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit seiner Beute zu flüchten.

Nach ersten Ermittlungen beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie der Unbekannte mehrere Artikel in seine Jackentasche steckte. Bereits an der Kasse fiel der Diebstahl auf und der Kriminelle wurde durch eine Mitarbeiterin zur Rede gestellt. Ein weiterer Zeuge versuchte der Mitarbeiterin zu helfen und hielt den Dieb zunächst fest als dieser versuchte zu flüchten. Der unbekannte Mann schaffte es sich aus dem Griff des Unterstützers zu entreißen und suchte in unbekannte Richtung mit einem Teil seiner Beute das Weite.

Der Unbekannte soll 20 bis 30 Jahre alt 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlanker Statur gewesen sein. Er soll sehr kurze dunkle Haare, eine dunkelgrüne Winterjacke, ein schwarzes Oberteil sowie eine dunkelblaue Jeans getragen haben. Auffällig sei eine Tätowierung an der rechten Handoberfläche gewesen.

Hinweise zur Identität des unbekannten Täters nimmt das Fachkommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell