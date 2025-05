Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unter Kokain- und Opiateinfluss auf der Autobahn unterwegs

Darmstadt (ots)

Eine Streife der Polizeiautobahnstation nahm am Samstagabend (24.5.) einen 37-Jährigen vorläufig fest. Gegen 22 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 5 zwischen Weiterstadt und Darmstadt, der über alle vier Fahrspuren Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Eberstadt und konnte durch eine verständigte Streife in der Pfungstädter Straße im Darmstädter Stadtteil Eberstadt angehalten werden. Bei der Kontrolle fielen den Beamten körperliche Anzeichen beim 37 Jahre alten Mann auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Test reagierte positiv auf Kokain und Opiate. Zudem stellten die Polizisten bei der Überprüfung der italienischen ID-Card und des italienischen Führerscheins des albanischen Fahrers fest, dass die Dokumente gefälscht sind. Der Fahrer, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen und kam zur Blutentnahme mit auf die Wache. Hier musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro aufbringen. In den eingeleiteten Verfahren wird es sich jetzt wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten.

