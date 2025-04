Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bürstadt (ots)

Am 15.04.25 um 09:24 Uhr ereignete sich in der Augustinerstraße 36 in 68642 Bürstadt eine Verkehrsunfallflucht. Das unmittelbar vor der Kindertagesstätte "Sonnenschein" am Straßenrand abgeparkte Fahrzeug des Herstellers VW, Modell Touran wurde hierbei an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin mit einem blauen Kleinwagen der Marke Ford unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am VW Touran beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300 EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.: 06206 / 94400 zu melden.

