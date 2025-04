Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Polizei stellt Betäubungsmittel, Messer und Handys sicher

25-Jähriger in Haft

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" führten Zivilfahnder gemeinsam mit den Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei am Montag (14.4.) im Bereich der Innenstadt Kontrollen durch. Unterstützt wurden sie zudem von der Kriminalpolizei, mit welcher sie zwischen 10.00 und 18.00 Uhr insgesamt 24 Überprüfungen durchführten.

Bereits gegen 11.30 Uhr hatten die Zivilfahnder in der Friedrichstraße ein Pärchen im Visier, von denen beide ein Einhandmesser mitführten. Bei der Durchsuchung der 45-jährigen Frau fand eine Polizistin das Messer in deren Handtasche, woraufhin sie es sicherstellte. Der 46-jährige Begleiter der Frau gab daraufhin freiwillig sein Messer an die Beamten heraus. Beide erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Weil ein 30-jähriger Kleinstmengen an Amphetamin und Kokain mit sich führte, erwartet auch ihn ein Strafverfahren, in diesem Fall wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den Mann kontrollierten die Ermittler gegen 12.00 Uhr am Luisenplatz und stellten die Drogen bei ihm sicher. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der 30-Jährige den Heimweg antreten.

Ebenfalls vom Luisenplatz aus, versuchte ein 25-Jähriger vor einer Personenkontrolle zu flüchten, als er die Zivilfahnder bemerkte. Der Mann konnte jedoch gegen 15.45 Uhr in der Mauerstraße gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Während seiner Flucht warf er eine Dose, gefüllt mit zwölf Plomben Kokain, in einen Hof. Diese wurde von den Ermittlern gefunden und sichergestellt. Des Weiteren stellten sie circa 300 Euro Bargeld sowie zwei Handys sicher, da sich der Verdacht erhärtete, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelte. Der 25-Jährige kam zur Abklärung seiner Identität aufs 1. Polizeirevier, wo sich herausstellte, dass er unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Im Anschluss kam der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt.

