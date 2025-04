Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Fiat Ducato aufgebrochen- Musikzubehör entwendet

Lampertheim (ots)

Kriminelle hatten es auf einen blauen Transporter der Marke Fiat Ducato auf dem Park und Ride-Parkplatz am Bahnhof in der Eugen-Schreiber-Straße abgesehen und daraus Musikzubehör, wie ein Instrument, einen Musikautomat und weiteres Musikmaterial im Wert von insgesamt rund 5000 Euro entwendet. In der Nacht zum Dienstag (15.04.) zerstörten sie eine Scheibe des Fahrzeugs und gelangten so ins Innere. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell