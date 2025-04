POL-BO: Einbruch in Büro - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bochum (ots) - Die Polizei Bochum sucht aktuell nach der vermissten Emilie I. aus Bochum. Wer kann Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben? Zuletzt gesehen wurde die 21-jährige Emilie I. am Freitag, 4. April, gegen 16.40 Uhr im Bereich des Melschedewegs in Bochum. Die Polizei geht von Eigengefährdung aus. So wird die Gesuchte beschrieben: ...

