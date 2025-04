Polizei Bochum

POL-BO: Abschlepper schleppt Abschlepper schleppt Auto ab - Fahrer (44) ist ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Herne (ots)

Ein Abschlepper schleppt einen Abschlepper ab, der wiederum ein Auto abschleppt - dieses ungewöhnliche Bild bot sich Polizeibeamten am Freitagnachmittag, 4. April, in Herne.

Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 16.10 Uhr auf der Baukauer Straße unterwegs, als ihr die kuriose Konstellation auffiel: Ein Abschleppfahrzeug (Zwölf-Tonner) war mit einem kleineren Abschleppfahrzeug beladen, auf dem sich ein Auto befand. Die Polizisten hielten das Gespann an.

Nach Angaben des Fahrzeugführers (44) habe das kleinere der beiden Abschleppfahrzeuge einen Reifendefekt auf der Autobahn gehabt und konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Der Zwölf-Tonner-Plateauwagen war aufgrund der beiden geladenen Fahrzeuge nahezu ausgelastet. So weit, so gut. Das Problem an der Sache war, dass sowohl die Fahrerlaubnisklasse als auch die Berufskraftfahrerqualifikation des 44-Jährigen seit mehreren Jahren abgelaufen war und er somit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Sowohl gegen den 44-Jährigen als auch gegen die Firma wurden wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Zulassens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz Strafanzeigen gefertigt. Seine Fahrt durfte der Mann selbstverständlich nicht fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell