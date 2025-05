Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit einer verletzen Radfahrerin und einem Eichhörnchen

Hofbieber. Am Donnerstag (29.05.), ereignete sich um 13.20 Uhr auf dem Milseburgradweg zwischen dem Hofbieberer Ortsteil Elters und dem Bahnhof Bieberstein ein Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Radfahrerin aus Künzell verletzt wurde. Die Radfahrerin war mit ihrem Rennrad auf dem Milseburgradweg von Hilders in Richtung Fulda unterwegs. Kurz nach Elters kam die Radfahrerin zu Sturz, wobei sie sich verletzte. Sie musste notärztlich versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort waren ein Notarztwagen, ein Rettungswagen und eine Streife der Polizeistation Hilders

Polizeistation Hilders

HEF

Verkehrsunfall m. Leichtverletzten

Schenklengsfeld. Am Freitag (30.05.), gegen 01.47 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer aus Schenklengsfeld mit seinem Skoda-Fabia die Hersfelder Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. In Höhe der Unfallstelle kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer sowie gegen das Einfahrtstor. Durch den Aufprall wurden beiden Front-Airbags ausgelöst. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, wurde er auf ein Nachbargrundstück geschoben. Der leichtverletzte Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Sachschaden rund 12.000 Euro.

Verkehrsunfall

Schenklengsfeld-Wippershain. Am Freitag (30.05.), gegen 03.30 Uhr, befuhr ein Skoda-Kombi-Fahrer aus Schenklengsfeld die K 17 von Wüstfeld kommend in Richtung Wippershain. In Höhe der Unfallstelle kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Leitpfosten und fuhr dann einige Meter durch einen Graben, ehe er eine Eiche touchierte und nach weiteren Metern im Graben stehen blieb. Verletzt wurde niemand. Beide Airbags wurden ausgelöst. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Sachschaden rund 10.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell