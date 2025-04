Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Raub in Heusweiler-Obersalbach. Unbekannter Täter lauert Ladenbesitzer auf.

Heusweiler (ots)

Am Abend, des 19.04.2025, wurde der Polizeiinspektion Völklingen mitgeteilt, dass sich soeben ein Raub in Heusweiler Ortsteil Obersalbach ereignet habe. Bei dem Mitteiler handelte es sich zugleich um den Geschädigten, einen 78-jährigen Ladenbesitzer aus Heusweiler. Nachdem die Polizeibeamten die Tatörtlichkeit aufgesucht hatten, wurde bekannt, dass ein maskierter, männlicher Täter zuvor dem Ladenbesitzer an seiner Wohnanschrift aufgelauert hatte. Im Zuge der Tatausführung war es zu einem Gerangel gekommen, wobei der 78-jährige zu Boden gestoßen wurde. Der Täter flüchtete anschließend mit den Tageseinnahmen des Geschädigten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Der geschädigte Ladenbesitzer konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: Ca. 35 Jahre, 175 - 180 cm groß, von normaler Statur. Der Täter sei gänzlich schwarz bekleidet gewesen und habe eine Schirmmütze getragen. Er habe zudem Hochdeutsch gesprochen. Der 78-jährige blieb infolge der Tat unverletzt. Der Ermittlungen dauern an. Wer Zeuge des Vorfalls wurde oder Hinweise auf den Täter liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Rufnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

