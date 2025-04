Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufgeklärter Aufbruch eines PKW in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 03.04.2025, auf den Freitag, 04.04.2025, wurde in Riegelsberg ein Fahrzeug aufgebrochen, aus dem mehrere Sachen entwendet wurden. U.a. eine Jacke und eine Geldbörse samt EC-Karte. Der Geschädigte stellte im Rahmen der Anzeigenaufnahme fest, dass die EC-Karte bereits in einer örtlichen Bäckerei eingesetzt wurde. Da der gleiche Täter zuvor bei einem Hausfriedensbruch gefilmt wurde, konnten die Beamten den Mann im Rahmen der Fahndung auf einem Fahrrad wiedererkennen und kontrollieren. Er führte teilweise noch die gestohlenen Sachen und eine Rechnung aus der Bäckerei mit sich, die zur festgestellten Verfügung auf dem Konto passte. Er gab weiter im Rahmen der Befragung zu, auch das Fahrrad in der Nacht gestohlen zu haben. Der 21-jährige Deutsche wurde festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und sitzt nun in Haft. Ihn erwarten dort mehrere Strafverfahren. Die geklauten Sachen wurden wieder an ihre Eigentümer übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell