Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ladendiebstahl in Völklingen

Völklingen (ots)

Am Freitag, den 04.04.2025, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Warenhaus in Völklingen. Eine Ladendetektivin konnte beobachten, wie ein 12-jähriges Kind mehrere Dosen Pfefferspray mit in die Umkleidekabine genommen hat. Ein 14-jähriger Jugendlicher begleitete das Kind und stand vor der Umkleide Schmiere. Als das Kind herauskam, hatte es die Dosen in seiner Kleidung versteckt. Schließlich wurden sie durch die Detektivin ertappt und die Polizei überstellte die beiden Täter an ihre Eltern. Ein Verfahren wegen des Ladendiebstahls erwartet die beiden nun.

