POL-VK: Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in Püttlingen

Riegelsberg (ots) - Am letzten Montag, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen BMW X 3 war zunächst mit seinem Wagen in Richtung A1 unterwegs als ihm in Höhe des Anwesens Nr. 7 c ein Quad auf seinen Wagen auffuhr. Es entstand Sachschaden. Der Quad-Fahrer habe dem BMW-Fahrer nun angeboten, die unfallrelevanten Daten auf dem nahe gelegenen Tankstellengelände auszutauschen. Statt zu dem Tankstellengelände zu ...

