POL-VK: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis in 66352 Großrosseln

Völklingen-Fürstenhausen (ots) - Am Freitag, den 21.03.2025 zwischen 18 Uhr und 23 Uhr parkte ein 1er BMW in der Saarbrücker Straße in Völklingen-Fürstenhausen. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den BMW und beschädigte diesen. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Wer Zeuge der Tat ...

mehr