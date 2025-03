Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in 66333 Völklingen-Fürstenhausen

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Am Freitag, den 21.03.2025 zwischen 18 Uhr und 23 Uhr parkte ein 1er BMW in der Saarbrücker Straße in Völklingen-Fürstenhausen. In diesem Zeitraum fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den BMW und beschädigte diesen. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den oder die Täter liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Rufnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

