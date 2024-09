Polizei Hagen

POL-HA: Graffiti an Grundschule- Junge Täter gestellt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstagabend (31.08.2024) gegen 18:30 Uhr meldete ein 55-jähriger Zeuge zwei jugendliche Graffitisprayer an der Grundschule Hestert. Im Rahmen der Fahndung konnte eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung die beiden Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle antreffen. Zuvor hatte der 55-jährige Hagener die beiden Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren an einer Außenmauer der Schule mit Spraydosen in der Hand stehen sehen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Graffitis offensichtlich frisch aufgesprüht worden waren. Die Jungen wurden den Eltern übergeben, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Tatzeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 023319862066 bei der Polizei zu melden. (tx)

