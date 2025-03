Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht in der Lauterbacher Straße in Völklingen-Ludweiler

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Morgen des 16.03.2025 wurde die Polizeiinspektion Völklingen über eine Verkehrsunfallflucht in der Lauterbacher Straße in Völklingen Ortsteil Ludweiler informiert. Esten Erkenntnissen zu Folge befuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit seinem PKW die Lauterbacher Straße aus Richtung Völklingen kommend in Fahrtrichtung Lauterbach und kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit dem Außenspiegel eines dort am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Verursacher flüchtete im Anschluss, ohne den Schaden entsprechend zu melden. An der Unfallörtlichkeit konnte ein beschädigter Beifahrerspiegel aufgefunden werden, welcher dem unfallverursachenden PKW zugeordnet werden konnte. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte es sich bei dem flüchtigen PKW um einen Kleinwagen der Marke "Mini" (vermutlich Modell F56) handeln. Die Ermittlungen dauern an. Die Tatzeit konnte auf den 15.03.2025, 18:30 Uhr bis zum 16.03.2025, 07:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell