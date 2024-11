Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach bewaffnetem Raub

Hemer (ots)

Am Montagnachmittag hat ein unbekannter Tatverdächtiger unter Vorhalt einer vermeintlichen Schusswaffe Bargeld aus der Klinik an der Theo-Funccius-Straße erbeutet. Gegen 14:15 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter durch das Einwerfen einer Scheibe mit mehreren Steinen Zugang zu einem Büroraum und bedrohte einen Mitarbeiter aus dem Nebenbüro mit einer vermeintlichen Schusswaffe. Er forderte diesen auf, Bargeld auszuhändigen und floh nach dem Erhalt eines Bargeldbetrages danach durch ein Bürofenster aus dem Gebäude. Im Anschluss lief er in Richtung des Parkplatzes und stieg in einen dort wartenden blauen Transporter ein, in welchem ein weiterer unbekannter Tatverdächtiger wartete und davonfuhr. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein und die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Bei der Person mit der vermeintlichen Schusswaffe soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann von 180-190cm Größe handeln, der mit heller Jeans, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzen Schuhen und weißer FFP2-Maske bekleidet war. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (lubo)

